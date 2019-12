O Únion, da Argentina, será o adversário do Atlético na primeira fase da Copa Sul-Americana de 2020. O Galo conheceu o seu adversário no torneio em sorteio realizado nesta terça-feira (17), na sede da Conmebol, em Luque, no Paraguai.

A primeira partida acontecerá no dia 5 ou 12 de fevereiro, em Santa Fé, na Argentina. O jogo de volta está marcado para 19 ou 26 de fevereiro em Belo Horizonte, provavelmente no Mineirão.

Será mais um time de Santa Fé no caminho do Galo. No ano passado, o Atlético foi eliminado na semifinal da Sul-Americana pelo Colón, rival do Únion.

A competição, que conta com a participação de 54 equipes, terá início na primeira semana de fevereiro e a final está marcada para o dia 7 de novembro, novamente em jogo único – desta vez no Estádio Olímpico de Córdoba, na Argentina.

Confrontos da primeira fase

Participações do Galo

Será a nona vez que o Atlético participará da Copa Sul-Americana, torneio que começou a ser disputado em 2002 e passou a contar com clubes brasileiros no ano seguinte.

A melhor participação foi justamente neste ano, quando o Galo foi eliminado na semifinal pelo Colón, da Argentina.

Participações do Atlético na Copa Sul-Americana

2003 – eliminado na primeira fase pelo Corinthians

2004 – eliminado na primeira fase pelo Goiás

2008 – eliminado na primeira fase pelo Botafogo

2009 – eliminado na primeira fase pelo Goiás

2010 – eliminado nas quartas de final pelo Palmeiras

2011 – eliminado na primeira fase pelo Botafogo

2018 – eliminado na primeira fase pelo San Lorenzo, da Argentina

2019 – eliminado na semifinal pelo Colón, da Argentina