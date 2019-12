O Atlético tem um acerto verbal com o venezuelano Rafael Dudamel. Apesar da ansiedade dos torcedores, o clube ainda não oficializa o treinador por causa de questões burocráticas envolvendo a saída do comandante de 46 anos da seleção de seu país. Faltam alguns detalhes para o desligamento do time “Vinotinto”



As bases do contrato entre Atlético e Dudamel já foram definidas. A oficialização do novo treinador está próxima, mas não vai acontecer enquanto o técnico não desembarcar em Belo Horizonte e assinar o contrato final com o Galo. Em entrevista à Radio da Massa na última terça-feira (24), Sergio Sette Câmara revelou que o nome do técnico pode acontecer no dia 3 de janeiro e só não foi anunciado por uma questão de confidencialidade.

Outro motivo para a não oficialização do novo treinador é o contrato do técnico Vagner Mancini com o Atlético, que termina no dia 31. Caso seja confirmado em janeiro, como ressaltou o presidente, Dudamel seria o 11º treinador estrangeiro e primeiro venezuelano a comandar o Galo.



Caso Anelka



São situações difrerentes, mas o Atlético aprendeu a lição e em toda contratação mantém a cautela. Em abril de 2014, Alexandre Kalil, então presidente do clube, anunciou uma contratação de peso: “Anelka é do Galo”, escreveu o mandatário. Mas o francês não jogou no time alvinegro e a história até hoje gera gozações entre os torcedores.



A verdade é que faltavam detalhes burocráticos e importantes para o acerto entre Anelka e Atlético. Depois da não concretização do negócio, a diretoria do Galo mantém cautela em suas negociações. Enquanto não assinar, não oficializa.