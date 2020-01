O Atlético fechou acordo com mais um patrocinador para este ano. A Multimarcas Consórcios estampará sua marca na omoplata da camisa do Galo até dezembro. O proprietário da empresa, Fabiano Lopes Ferreira, que também é conselheiro do clube, assinou o contrato de parceria nesta quinta-feira, na Cidade do Galo.



Candidato à presidência do Atlético em 2017, Fabiano Lopes Ferreira nunca escondeu a vontade de patrocinar o seu clube de coração.



“Apesar de ser empresário há mais de 40 anos, acostumado a realizar grandes negócios e lidar com fortes emoções, sempre vi isso com certa naturalidade. Hoje, foi diferente. Confesso que mexeu com minhas estruturas e emoção. Hoje, 9 de janeiro de 2020, consegui colocar a marca da minha empresa, a Multimarca Consórcios, na camisa do meu glorioso Clube Atlético Mineiro! Obrigado, Deus, por esta graça”, comemorou Fabiano.



O presidente Sérgio Sette Câmara também comemorou o acordo. “É muito bom começar o ano ao lado de uma grande patrocinadora como a Multimarcas Consórcios. Tenho certeza que essa parceria será de grandes resultados para o clube e para a empresa”, destacou.

O logotipo da Multimarcas será estampado no local antes ocupado pela Universidade Brasil, que não teve contrato renovado com o time alvinegro para este ano. A Bamaq Consórcios também não será patrocinadora dos uniformes do Galo em 2020.



Além da Multimarcas Consórcios, o Atlético conta para esta temporada com os seguintes patrocinadores: o Banco BMG (máster), Auto Truck (costas, acima do número), Supermercados BH (costas, abaixo do número) e MRV (mangas).



A empresa também patrocinará o time feminino e as equipes de base do Galo.

Outros clubes



Além do Atlético, a Multimarcas Consórcios patrocina o Cruzeiro, o Boa Esporte e o Villa Nova. Os contratos com Flamengo e América se encerraram no fim do ano passado e não foram renovados.