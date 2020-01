Com uma boa exibição, o Atlético goleou o ABC por 4 a 0, no estádio Estádio Joaquim de Moraes Filho, em Taubaté, e avançou para a terceira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Na etapa inicial, Gioavani e Echaporã fizeram os dois primeiros gols do jogo. Kevin e Luciano completaram o resultado no segundo tempo.



Uma característica do Atlético nesta Copinha é a divisão na hora de balançar a rede adversária. O time alvinegro marcou 11 gols com dez jogadores diferentes.



O adversário do Galinho na próxima fase sai do duelo entre São Bernardo e River-PI, que se enfrentam neste domingo.