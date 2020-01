A meta do Atlético pode ter uma cara nova na estreia do Campeonato Mineiro, contra o Uberlândia, terça-feira (21), às 21h30, no estádio Parque do Sabiá. Com Cleiton servindo a Seleção Sub-23 e Victor ainda fora da forma física ideal, a missão de fechar o gol do Galo no primeiro jogo do ano pode ser de Michael, de 1,94m.



Se Dudamel optar pelo paranaense de 24 anos, o goleiro fará a estreia pelo time principal do alvinegro. A última vez que sentiu o gostinho de entrar em campo para jogar como titular foi no dia 5 de novembro de 2017, quando defendia o time de transição do Atlético. Naquela ocasião, há 804 dias, o Galo venceu o Grêmio por 5 a 4, em um jogaço em Nova Serrana, pelo Campeonato Brasileiro de Aspirantes.



Nos dois últimos anos, Michael ficou treinando no time principal. A primeira chance como titular poderia ter chegado no ano passado, quando Cleiton serviu em vários jogos Seleção Sub-23 e Victor estava lesionado. Mas, em julho, o paranaense se machucou durante um treinamento Cidade do Galo. Ele sofreu uma luxação no ombro esquerdo e ficou fora de combate por quatro meses.

Carreira



Michael começou a formação no futebol no São Paulo, mas, em 2014, chegou ao Atlético para compor o time Sub-20. Quando estourou a idade para defender o Galo nas categorias de base, o goleiro passou por uma série de empréstimos.



Em 2016, foi cedido ao Guarani e Caldense, mas não chegou a jogar. No ano seguinte, foi emprestado ao Grêmio Novorizontino para a disputa do Paulistão. Michael chegou no decorrer do campeonato e fez sete partidas pelo Tigre.



No segundo semestre de 2017, fim dos empréstimos. Michael fez parte do time B do Galo no mesmo ano e, nas duas últimas temporadas, fez parte do elenco principal do clube.