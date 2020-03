O Atlético segue monitorando o mercado para contratar um zagueiro. Já não é novidade que o nome favorito e indicado por Jorge Sampaoli é Lucas Veríssimo, do Santos.



Mas a diretoria do Galo tem que fazer uma operação financeira, inclusive com ajuda de investidores, para tirar o jogador do Peixe. O valor estipulado pelo Santos é de, pelo menos, 15 milhões de euros (quase R$ 80 milhões de reais) para negociar o zagueiro de 24 anos.



Nos dois últimos anos, a diretoria santista recusou uma oferta de 10 milhões de euros (R$ 52 milhões) do Torino, da Itália. O Milan, também da Itália, o Lyon, da França, e o Zenit, da Rússia, são outros clubes que demonstraram interesse no defensor, que tem contrato com o clube da baixada paulista até junho de 2022.



Lucas Veríssimo tem demonstrado insatisfação com o presidente do Santos, José Carlos Peres. Após a vitória por 1 a 0 sobre o Delfin, do Equador, na Vila Belmiro, pela Libertadores, nessa terça-feira (10), o zagueiro disse saber do interesse do Galo e pediu valorização no Peixe.



“Trabalhei com o professor (Jorge Sampaoli), trabalhei bem. Ouvi esses rumores (interesse do Galo) e a única coisa que eu peço aqui dentro do clube é uma valorização. Já tive propostas e o clube não me valorizou. É difícil. Digo isso diretamente para o (José Carlos) Peres”, declarou o jogador para o Sportv.



Depois, na zona mista, Lucas Veríssimo voltou a demonstrar a insatisfação. “Posso até citar uma situação. Teve um jogador aqui dentro de clube que em uma semana resolveu a situação dele, e a minha se estende. O presidente vem a público, fala sobre valores, mas eu não sei se ele quer que eu fique ou quer me vender. Então isso fica chato pra mim. A única coisa que peço para o clube é valorização. Eu trato o Santos com tanto respeito e peço o mesmo respeito por parte do Santos”, destacou.



Em entrevista coletiva, o técnico do Santos Jesualdo Ferreira falou que não pode intervir na situação, mas deixou claro que a saída do zagueiro seria ruim para o Peixe dentro de campo.



“Que seja resolvido a favor da continuidade. Se eu vou intervir ou não, treinador dá opinião e faz força. Farei, mas de forma elegante, respeitando o que são as opiniões do jogador e do clube. São situações que acontecem muitas vezes, principalmente no futebol brasileiro, onde se pode transferir por quase um ano. Episódios vão acontecer, instabilidade permanente”, afirmou Jesualdo.



