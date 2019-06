A vitória sobre o Santos por 2 a 1, nessa quinta-feira (06), no Pacaembu, é muito comemorada pelos atleticanos. Além de classificar para as quartas de final da Copa do Brasil, o Galo quebrou alguns tabus: eliminou o Peixe de maneira inédita em uma competição mata-mata (foi o quarto duelo eliminatório entre os dois times) e venceu o adversário pela primeira vez na capital paulista (foi o sétimo jogo na cidade de São Paulo).



O duelo deste domingo será na Vila Belmiro pelo Campeonato Brasileiro. O Galo tem pela frente um novo jejum: há nove jogos não vence o Peixe em sua tradicional casa. A última vitória aconteceu há 10 anos, quando o Atlético venceu por 3 a 2, pelo Campeonato Brasileiro, com gols de Diego Tardelli, Evandro e Carlos Alberto. Os destaques do adversário eram Neymar e Paulo Henrique Ganso.

Jejum de Ricardo Oliveira

O camisa 9 atleticano não marca gol há sete jogos e igualou a sua maior marca negativa pelo Galo - ano passado também ficou sete partidas sem balançar as redes. Curiosamente, o jejum do atacante foi quebrado justamente contra o Santos, na Vila Belmiro, na derrota atleticana por 3 a 2.

Jogo de seis pontos:



A partida deste domingo tem uma importância na tabela. Trata-se de um confronto direto, já que o Atlético é o segundo colocado com 15 pontos, e o Santos o terceiro com 14.

Tabus quebrados:

- Vitória em mata-mata:

1964 - Taça Brasil - quartas de final - 1 a 4 e 1 a 5

1983 - Campeonato Brasileiro - semifinal - 1 a 2 e 0 a 0

2010 - Copa do Brasil - quartas de final - 3 a 2 e 1 a 3

*2019 - Copa do Brasil - oitavas de final - 0 a 0 e 2 a 1



- Vitória em São Paulo (capital):

25/10/1964 – Santos 5 x 1 Atlético – Taça Brasil – Pacaembu

14/10/1970 – Santos 1 x 1 Atlético – Roberto Gomes Pedrosa – Parque Antártica

12/05/1983 – Santos 2 x 1 Atlético – Campeonato Brasileiro – Morumbi

14/03/1985 – Santos 2 x 0 Atlético – Campeonato Brasileiro – Morumbi

06/12/1997 – Santos 1 x 0 Atlético – Campeonato Brasileiro – Morumbi

*06/06/2019 – Santos 1 x 2 Atlético – Copa do Brasil