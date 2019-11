Bahia e Atlético em Salvador pode ser considerado um jogo de empate. O 1 a 1 desta quarta-feira (27), na Arena Fonte Nova, foi a sétima partida seguida entre as duas equipes na capital baiana sem um ganhador.



A última vez que um time saiu vitorioso atuando em Salvador foi em 2003, quando o Galo derrotou o Tricolor de Aço por 4 a 2 com gols de Guilherme, duas vezes, Alexandre e André Luis. O Bahia descontou com Jair e Nonato. O Atlético terminou em sétimo lugar naquele campeonato enquanto o Bahia ficou na lanterna e foi rebaixado para a Série B.



Com o resultado desta quarta-feira, o Galo chegou aos 42 pontos e caiu para a 14ª colocação. O Atlético foi ultrapassado pelo Botafogo, que venceu a Chapecoense, na Arena Condá, por 1 a 0.



Além disso, com o empate contra os baianos, o time alvinegro ainda continua ameaçado pelo rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Na próxima rodada, no domingo (1º), O Galo tentará se livrar da degola contra o Corinthians, no Independência.

Confira os empates nos últimos sete jogos entre Bahia e Atlético em Salvador:

27/11/2019 – Bahia 1 x 1 Atlético – Fonte Nova (Campeonato Brasileiro)

30/7/2018 – Bahia 2 x 2 Atlético – Fonte Nova (Campeonato Brasileiro)

12/11/2017 – Bahia 2 x 2 Atlético – Fonte Nova (Campeonato Brasileiro)

21/10/2014 – Bahia 1 x 1 Atlético – Fonte Nova (Campeonato Brasileiro)

9/11/2013 – Bahia 0 x 0 Atlético – Fonte Nova (Campeonato Brasileiro)

5/9/2012 – Bahia 0 x 0 Atlético – Pituaçu (Campeonato Brasileiro)

12/6/2011 – Bahia 1 x 1 Atlético – Pituaçu (Campeonato Brasileiro)