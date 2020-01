Cotado como uma alternativa para o ataque atleticano, Bruno Silva terá que esperar um pouco para brigar por posição no time titular. O atacante teve confirmada uma lesão muscular na coxa esquerda, nesta segunda-feira (27).



A assessoria do clube destacou que o jogador de 20 anos já iniciou a fisioterapia, mas, como é de praxe, não informou o tempo de recuperação e nem o grau da lesão.



Bruno Silva viveu um misto de emoções nos 25 minutos que esteve em campo na goleada do Atlético, por 5 a 0, sobre o Tupynambás, no Independência, nesse domingo (26). O atacante entrou aos 15 minutos da etapa final e, em pouco tempo, marcou um belo gol – o primeiro dele no time principal do Galo e o quarto da equipe no jogo.



Bruno Silva foi contratado no ano passado junto à Chapecoense para fazer parte do time sub-20 do Galo. Nesta temporada, com a chegada do técnico Dudamel, a tendência é que o jogador ganhe mais oportunidades.