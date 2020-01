A ausência do equatoriano Cazares chamou atenção na lista dos 23 relacionados para a estreia do Atlético no Campeonato Mineiro, contra o Uberlândia, nesta terça-feira (21), às 21h30, no Parque do Sabiá.

De acordo com a assessoria de imprensa atleticana, a justificativa para o jogador não ter viajado ao Triângulo Mineiro será dada pelo técnico Dudamel, após a partida.

A ausência do equatoriano faz crescer os rumores de uma possível negociação do jogador. No twitter, a hashtag “Cadê o Cazares” foi uma das mais comentadas entre os internautas.



Mas, em entrevista na última sexta-feira (17), na Cidade do Galo, Dudamel destacou que relacionaria jogadores que estivessem em boas condições físicas. E esta pode ser uma das justificativas para a ausência do equatoriano para a estreia da equipe na temporada.

Michael



O goleiro Victor, que ainda não está nas condições físicas ideais, também não foi relacionado para o jogo. Michael deverá ser titular pela primeira vez no time principal.

Contratações



Os recém-contratados Mailton, Allan, Hyoran e Borrero fazem parte da lista de relacionados e podem estrear com a camisa do Galo. Outra novidade é o jovem Adriano, de 20 anos, que faz parte do time de transição do clube.