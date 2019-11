Ricardo Oliveira, Di Santo, Alerrandro e Papagaio. Estes foram os centroavantes utilizados em 2019 pelo Atlético, seja com Levir Culpi, Rodrigo Santana ou Vagner Mancini. A posição tem sido motivo de dor de cabeça para os atleticanos, já que nenhum dos nomes escolhidos conseguiu deslanchar na temporada.

Seja por esquema que deixa os atacantes isolados ou por fase ruim dos atacantes, o Atlético sofre para encontrar o homem-gol em 2019.



Ricardo Oliveira



Ricardo Oliveira foi o jogador que mais esteve em campo. Em 45 jogos, o Pastor marcou 14 gols, sendo a metade no Estadual, torneio com exigência técnica menor. A seca de gols é tão grande que o atacante chegou a ficar 15 jogos sem marcar. O novo jejum já dura 11 partidas. Na derrota para a Chapecoense por 2 a 0, na última quarta-feira (30), no Independência, o atacante começou jogando, mas recebeu vaias da torcida na etapa final.

Alerrandro



Por onde anda o Alerrandro? O jogador, que ainda não teve chance com Vagner Mancini, esteve em campo pela última vez no dia 13 de outubro, na goleada sofrida para o Grêmio, por 4 a 1, no Independência, pela 25ª rodada do Campeoanto Brasileiro. O prata da casa entrou aos 40 minutos do segundo tempo, quando o marcador apontava 4 a 0 para o time gaúcho.

Mesmo com o "sumiço", Alerrandro acumula 34 jogos em 2019 e 15 gols marcados, sendo oito no Campeonato Mineiro. Ao todo, foram apenas 14 partidas como titular, sendo a última no dia 23 de setembro, na derrota para o Avaí por 1 a 0, em Florianópolis, pela 20ª rodada do Brasileirão.

Di Santo



O argentino chegou para ser a solução do ataque. Deu mostras nos primeiros jogos de que o Atlético, enfim, tinha encontrado o centroavante. Em 13 jogos pelo Galo, Di Santo marcou três gols. Titular em cinco compromissos, o jogador ainda não atuou uma partida completa pelo Galo.



Apesar das últimas apresentações não terem sido boas (com direito a pênalti desperdiçado contra a Chapecoense, na última quarta-feira), Di Santo é o favorito para começar jogando o duelo com Fortaleza, sábado (2), no Castelão.

Papagaio



É possível dizer que Papagaio não conseguiu voar com a camisa atleticana. O jogador recebeu poucas oportunidades na temporada e foi transferido para o Goiás, em setembro. Em dez jogos pelo Galo, nenhum como titular, o atacante deixou o clube sem marcar gol.