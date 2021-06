A CBF divulgou, na manhã desta quinta-feira (17), a lista final dos convocados para a seleção masculina olímpica de futebol com um nome do Atlético. Sem surpresas, Guilherme Arana fará parte do grupo que vai a Tóquio. No entanto, o lateral-direito Guga, que estava na pré-lista e participou de todo o 'ciclo olímpico', foi cortado da relação final. Daniel Alves será um dos atletas experientes,acima de 24 anos, a fazer parte do grupo que, ao todo, conta com 18 atletas.

Atual medalhista de ouro, o Brasil está no grupo D da competição ao lado de Alemanha, Costa do Marfim e Arábia Saudita. A disputa da fase de grupos está marcada para acontecer entre os dias 22 e 28 de julho. Já a final acontece no dia 7 de agosto.

A apresentação dos jogadores que atuam no Brasil está marcada para o dia 8 de julho, após a 10ª roadada do Campeonato Brasileiro. A despedida de Arana antes de se juntar à delegação será contra o Flamengo. Ele ficará de fora das oitavas de final da Libertadores, entre Atlético e Boaca Juniors, que serão disputadas nos dias 13 e 20 de julho.

Veja a lista completa:

Goleiros: Santos (Athletico-PR) e Brenno (Grêmio);

Zagueiros: Nino (Fluminense), Gabriel Magalhães (Arsenal) e Diego Carlos (Sevilla).

Laterais: Guilherme Arana (Atlético-MG), Gabriel Menino (Palmeiras) e Daniel Alves (São Paulo).

Meias: Bruno Guimarães (Lyon), Gerson (Olympique de Marselha), Claudinho (Red Bull Bragantino), Douglas Luiz (Aston Villa) e Matheus Henrique (Grêmio).

Atacantes: Antony (Ajax), Matheus Cunha (Hertha Berlim), Malcom (Zenit), Pedro (Flamengo) e Paulinho (Bayer Leverkusen).