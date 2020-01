O Atlético viveu um drama nas laterais em 2019. Tanto na esquerda quanto na direita, nenhum atleta foi unanimidade no clube. Diante do cenário da última temporada, chegadas e saídas já estão acontecendo no clube.

Na volta aos trabalhos do elenco nessa quarta-feira (8), Fábio Santos, Lucas Hernandez, Hulk e Danilo Barcelos se reapresentaram para a lateral esquerda, mas nem todos vão continuar no clube. Já no lado direito, o técnico Dudamel tem neste momento a disposição Patric, Guga e o recém-chegado Mailton.

Fábio Santos, Lucas Hernandez, Guga e Patric não foram unanimidade em 2019



Lateral esquerda



Fábio Santos foi o dono da posição na lateral esquerda no ano passado, mas não conseguiu realizar sequência de boas partidas. Ao todo, realizou 60 jogos pelo clube e marcou sete gols (seis de pênalti).



Apesar de não ter feito um bom 2019, Lucas Hernandez, uruguaio que custou cerca de R$ 12 milhões aos cofres do clube, e o jovem Hulk também não convenceram quando entraram em campo.



Além dos três atletas que atuaram no ano passado, Danilo Barcelos, que estava emprestado ao Vasco, se reapresentou na Cidade do Galo nessa quarta-feira.



Mesmo com quatro atletas a disposição neste momento, o cenário aponta que apenas Fábio Santos está confirmado no elenco em 2020. Lucas Hernandez não agradou e deve ser emprestado. Hulk está fora dos planos e também não jogará pelo Galo nesta temporada. Já Danilo Barcelos desperta interesse de alguns clubes, como Bahia, Goiás e Coritiba.



Por outro lado, Victor Luis, que estava no Palmeiras, pode ser anunciado a qualquer momento como a nova sombra de Fábio Santos na lateral esquerda do Galo.



Lateral direita



Para a lateral direita, Dudamel conta, neste momento, com Patric, Guga e Mailton. No ano passado, nenhum jogador convenceu. Patric, com 49 jogos, foi o atleta da posição que mais esteve em campo.



Guga, que chegou a ser titular em parte da temporada, realizou 37 partidas. Mas o jovem de 21 anos, apesar da reserva, está valorizado, já que é sempre convocado para servir a Seleção Sub-23. Uma negociação não ainda no primeiro semestre não é descartada.



Mailton se apresentou ao Atlético depois de fazer uma boa Série B com a camisa do Operário-PR. Em 28 jogos como titular pelo time paranaense, o jogador marcou quatro gols e deu duas assistências. O drible e a velocidade são as principais características do atleta de 21 anos.