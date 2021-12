Um pedaço de Curitiba está alvinegro nesta semana. Empolgados com o grande momento do time, campeão brasileiro e próximo do título da Copa do Brasil, muitos torcedores do Atlético foram à capital paranaense acompanhar a finalíssima do principal torneio de mata-mata do país, diante do Athletico-PR, marcada para esta quarta-feira (15) às 21h30, na Arena da Baixada.

Em vários pontos de Curitiba se nota a presença dos torcedores do Galo, na maiorias das vezes unformizados.No Jardim Botânico da cidade, um dos principais pontos turísticos, não é diferente. É o caso dos primos Felipe Brito e Igor Almeida, que saíram de BH para acompanhar o duelo desta quarta.

Logo ao chegar ao espaço, a dupla deu de cara com uma estátua do super-herói Hulk, em um dos restaurantes do Jardim Botânico, e foram logo tirar uma foto, numa espécie de homenagem ao atacante "homônimo", principal jogador da equipe comandada pelo técnico Cuca e ídolo da torcida.

"Minha mulher é cruzeirense, mas ela acabou me liberando para vir (risos). É uma temporada histórica. É muito bom fazer parte disso. Meu pai acompanhou o título brasileiro de 1971 e agora está feliz demais em ver esse momento", diz Felipe, de 32 anos, que é servidor público.

Seu primo Igor, que é empresário e tem 29 anos, dá seu palpite para o jogo e fala sobre o carinho pelo Hulk do Atlético: "Viemos acampanhar o Galão, mais uma taça que nós vamos levar para casa. Hoje será 2 a 0 para o Galo. Sobre o Hulk, é o maior jogador que eu já vi com a camisa do Atlético".

O estudante mineiro Erick Fernandes posa em frente ao símbolo do Jardim Botânico de Curitiba O estudante mineiro Erick Fernandes posa em frente ao símbolo do Jardim Botânico de Curitiba

"Fim da maldição"

Outro torcedor alvinegro presente no Jardim Botânico foi o estudante Erick Fernandes, de 21 anos.

Com sua inseparável bandeira do Atlético, ele revela que a ida a Curitiba já estava planejada muito antes de o time golear o Furacão no jogo de ida da final, no Mineirão, no último domingo (12).

"Vim de BH junto a galera de uma torcida organizada. Tamo aí, 4 a 0 no primeiro jogo, estou feliz demais. Já tinha fechado essa viagem com mais de um mês e meio de antecedência, por causa da confiança que eu tenho nesse time. E vamos lá, que ano que vem tem mais".

Erick afirma ainda que a temporada histórica do Atlético está perto de ser encerrada com três títulos e não será um caso isolado.

"Vou voltar abraçado com a taça (da Copa do Brasil). Agora que quebramos a maldição do bicampeonato duas vezes no mesmo ano, ninguém mais nos segura".

