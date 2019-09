O duelo entre Botafogo e Atlético, neste domingo (8), no Engenhão, marcará o encontro das duas equipes com pior desempenho nas últimas três rodadas do Brasileirão. Assim como o Galo, o time carioca também não vence há três partidas na competição.

A equipe comandada por Rodrigo Santana perdeu para o Athleitco-PR, em Curitiba, Bahia, em Belo Horizonte, e Corinthians, em São Paulo – todas por 1 a 0. Já o Botafogo foi derrotado por 2 a 0 para o Corinthians, na capital paulista, empatou sem gols contra a Chapecoense, no Rio de Janeiro, e perdeu por 3 a 2 para o Internacional, em Porto Alegre.



Para o zagueiro Réver, o momento do Galo atrapalha o time na briga pelo título. Ao mesmo tempo, pode fazer com que os adversários mudem a postura e ataquem o time atleticano, o que pode ser benéfico para a equipe ter mais espaço em campo.



“Eu espero que eles pensem dessa maneira sim e tentem ir pra cima. Aproveitar, de repente, essa sequência de três jogos ruins e a gente ter mais espaço durante as partidas e sair com essas vitórias. A partir do momento que a gente encontrar equipes que acabam jogando mais do que marcando isso acaba facilitando o nosso trabalho”, destacou Réver.



O Atlético estacionou nos 27 pontos e ocupa a sétima colocação do Brasileirão. Já o Botafogo é o décimo com 23.