Depois de perder para o Corinthians por 1 a 0, nesse domingo (1), em São Paulo, fez com que o Atlético saísse pela primeira vez do G-6 do Campeonato Brasileiro, desde segunda rodada. Foi a terceira derrota seguida do Galo - o pior jejum da equipe dentro da competição. Antes do revés para a equipe paulista, o time alvinegro havia sido derrotado pelo Athletico-PR, na Arena da Baixada, e pelo Bahia, no Independência, ambos por 1 a 0.



Para o técnico Rodrigo Santana, não há nada de terra arrasada. Mas o treinador pediu atenção para o momento e destacou a necessidade de balançar as redes adversárias.



“Estamos indo para o terceiro jogo fora, né? Iniciamos com três vitórias no campeonato, estamos com 27 pontos, criamos um pouco de gordura. Não é porque estávamos ganhando que estava tudo certo e agora a gente perde, no Campeonato Brasileiro, que está tudo errado, não. Precisamos manter a tranquilidade. A bola está chegando, estamos criando chances de gol.A gente precisa caprichar um pouquinho mais nas nossas finalizações, manter o pé no chão, ver o sinal de alerta porque sim, precisamos reagir no Brasileiro.”, destacou Santana.



Em busca da reação, o Atlético terá o Botafogo, domingo, às 16h, no estádio Nilton Santos. Para o compromisso no Rio de Janeiro, o técnico Rodrigo Santana não contará com Cleiton e Guga, convocados pela Seleção Olímpica, Ramón Martinez, que está servindo o Paraguai, e Otero, chamado pela Venezuela.