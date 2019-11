O técnico Vagner Mancini fez cinco mudanças no Atlético para o confronto com o Fortaleza, neste sábado (2), às 17h, no Castelão. Jogadores em má fase, como Fábio Santos e Elias, foram barrados pelo treinador.

Com a ausência de Leonardo Silva na relação, Réver, que estava jogando como volante, volta a atuar na zaga. Com isso, Zé Welison será titular no meio-campo. Elias perdeu no lugar no time para Terans, que não jogava desde o dia 24 de agosto, quando entrou no segundo tempo na derrota para o Bahia, por 1 a 0, no Independência.

No lugar de Otero, suspenso, o treinador escalou Geuvânio. No ataque, o argentino Di Santo volta a ter uma chance de começar jogando no lugar de Ricardo Oliveira.



A partida é encarada pelo Atlético, em queda livre no Brasileiro, como mais uma decisão na tentativa do time se livrar do perigo do rebaixamento. O duelo é tratado como "jogo de seis pontos", já que os dois clubes tem a mesma pontuação (35).

Fortaleza

A grande novidade no time comandado por Rogério Ceni é o retorno de Osvaldo, recuperado de lesão na coxa. Felipe, que cumpriu suspensão contra o Avaí, voltará ao time.

Com sete pontos conquistados nos últimos três jogos, o Fortaleza está em ascensão e, aos poucos, está se afastando da zona de rebaixamento.

Escalação: Felipe Alves; Gabriel Dias, Juan Quintero, Jackson e Carlinhos; Felipe, Juninho, Osvaldo, Romarinho e André Luis, Wellington Paulista.