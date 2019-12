O Atlético oficializou nesta quinta-feira (12) a contratação do lateral-direito Mailton, de 21 anos. O jogador pertencia ao Mirassol e assinou contrato com o Galo até dezembro de 2022. Os valores da transação não foram divulgados.

Maílton foi o principal nome do Operário na disputa da Série B deste ano. Em 28 jogos como titular, o lateral-direito marcou quatro gols e deu duas assistências. O jogador apresenta como principais característas o drible e a velocidade.

Para contratar o atleta, o Atlético venceu a concorrência com outros clubes da Série A do Campeonato Brasileiro. Revelado nas categorias de base do Palmeiras, que ainda detém 30% de seus direitos econômicos, Mailton chega ao time alvinegro para disputar posição com Patric e Guga.

"Quando surgiu a oportunidade de jogar o no Galo, eu falei para o meu empresário, não pensei duas vezes. Eu já sabia da força do time, da força da torcida que é. Eu recebi outros convites, mas eu optei pelo Galo, pelo projetado apresentado, destacou Mailton em entrevista à TV Galo.