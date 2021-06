A Conmebol divulgou, nesta quarta-feira (2), os dias e horários das partidas de ida e volta das oitavas de final da Libertadores entre Atlético e Boca Juniors.

O primeiro jogo será em Buenos Aires, em La Bombonera, no dia 13 de julho, às 19h15. Já a volta está marcada para a semana seguinte, no dia 20, no mesmo horário, no Mineirão.

Atlético e Boca Juniors se enfrentaram em uma única edição da competição, em 1978. Na ocasião, o Galo foi eliminado em um dos triangulares semifinais para os argentinos, e perdeu as duas partidas que fez contra os xeneizes.

Por ter sido a melhor equipe na campanha geral da Libertadores, o Atlético decidirá o confronto em casa e assim será enquanto avançar na competição, com exceção da final em jogo único marcada para o estádio Centenário.