Para continuar próximo ao G-4 do Campeonato Brasileiro, o Atlético tenta evitar o pior jejum de vitórias dentro da competição. Se não derrotar o Corinthians, neste domingo, às 19h, em São Paulo, será a primeira vez que o Galo ficará três jogos sem vencer no Brasileirão.

As duas derrotas seguidas, para Athletico-PR, na Arena da Baixada, e para o Bahia, no Independência, ambas por 1 a 0, fez o Atlético deixar o G-4. Na sexta colocação com 27 pontos, o duelo contra o Corinthians é considerado um confronto direto, já que o adversário está em quinto lugar com 28.

“O Campeonato Brasileiro é muito longo e é importante a gente somar pontos. Perdemos alguns pontos em casa. Jogar contra o Corinthians é muito difícil. Temos que buscar pontos que a gente perdeu e temos que sempre somar pontos porque a gente sabe que lá na frente pode fazer falta. Espero que a gente faça uma boa partida contra o Corinthians e que a gente volte a ganhar”, destacou o volante Jair.

“Lá é difícil também por causa da força da torcida deles. A gente tem que se impor, propor o nosso jogo”, completou.

Depois de poupar a maioria dos titulares contra o Bahia, no último sábado (24), o técnico Rodrigo Santana deverá escalar força máxima contra o Corinthians.