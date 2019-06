Seja pela Copa do Brasil ou pelo Campeonato Brasileiro, o Santos é o time a ser estudado pelo Atlético nesta semana. Na quinta-feira (06), no Pacaembu, o duelo valerá uma vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. No domingo, na Vila Belmiro, pelo Campeonato Brasileiro, será o chamado “jogo de seis pontos”, já que o Galo é segundo colocado e o Peixe o terceiro na competição.

O técnico Rodrigo Santana já projetou a semana atleticana contra um adversário que é considerado uma das sensações da temporada sob o comando do argentino Jorge Sampaoli

“A gente procura ir acompanhando todos os próximos adversários. O Santos, por já ter encontrado na Copa do Brasil, é um time que a gente acompanha bastante e sabe do poder dele dentro de casa também. Acredito que a gente vai preparar um time bem consciente do que o adversário promete dentro de casa para a gente fazer um belo jogo; fazer um jogo mais equilibrado; procurar manter esta sequência de não tomar gols e criar batante chances de gol”, destacou Rodrigo Santana.

O treinador deve promover o retorno do atacante Ricardo Oliveira, que não enfrentou o CSA nesse domingo (02), pelo Campeonato Brasileiro, por causa de dores no ombro.

O primeiro jogo contra o Santos, no Independência, terminou em 0 a 0. Quem vencer, avançará às quartas de final da Copa do Brasil. Um novo empate levará a decisão para os pênaltis.