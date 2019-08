O confronto entre Atlético e Corinthians, domingo (1), às 19h, em São Paulo, marca o duelo das duas equipes que mais jogaram em 2019. O Galo entrou em campo 52 vezes enquanto o time paulista atuou em 50 oportunidades na temporada.



No caso do Atlético, diante de um calendário apertado e tendo que administrar duas competições no segundo semestre, o técnico Rodrigo Santana se vê obrigado a escalar equipes reservas em alguns jogos do Campeonato Brasileiro, como na derrota para o Bahia por 1 a 0, no último sábado, no Independência.



Sem levar titulares nem mesmo para o banco de suplentes contra o time baiano, o treinador recebeu algumas críticas de parte da torcida. Para o volante Jair, foi importante boa parte do time ter sido preservado”.



“A gente tem um elenco qualificado. Só quem estava lá na Colômbia sabe como foi difícil o jogo. As vezes a gente corria pra marcar e faltava aquele algo mais. Mas agora a gente tem que voltar o foco no Brasileiro e recuperar os pontos que a gente perdeu”, destacou Jair.



Para o duelo contra o Corinthians, a tendência é que o treinador escale um time quase todo considerado titular, já que o primeiro jogo da semifinal da Copa Sul-Americana, contra o Colón, da Argentina, acontecerá no dia 19 de setembro, em Córdoba.

Jogos do Atlético em 2019:

Libertadores: 10

Campeonato Mineiro: 16

Campeonato Brasileiro: 16

Copa do Brasil: 4

Copa Sul-Americana: 6

Total: 52 partidas

Jogos do Corinthians em 2019:

Campeonato Paulista: 18

Copa do Brasil: 8

Campeonato Brasileiro: 16

Copa Sul-Americana: 8

Total: 50 partidas