Uma mobilização vem acontecendo nos últimos dias por parte da torcida atleticana que crê que os milagres podem acontecer. Na última segunda-feira (7), Felipe Silveira, torcedor alvinegro, compartilhou detalhes da sua luta contra o câncer nas redes socais. Desde então, ele vem recebendo carinho dos torcedores do Atlético e de outros clubes. A mobilização foi ainda mais longe e chegou ao conhecimento do técnico Cuca e do presidente do Clube, Sérgio Coelho, que fizeram uma visita a Felipe na manhã desta quarta-feira (9).

O encontro no hospital foi divulgado pela TV Galo nesta tarde. Felipe havia informado aos seguidores que o tratamento não vem surtindo efeito e que a medicina já havia feito todo o possível. Sensibilizados, o presidente e o treinador, juntamente com o “Galo Doido”, presentearam o torcedor com uma camisa da equipe e deixaram palavras de esperança para Felipe.

Veja o vídeo: