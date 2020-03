O primeiro mês do venezuelano Savarino no Atlétco pode ser considerado intenso. O jogador foi apresentado no dia 11 de fevereiro, cercado de expectativa depois da indicação do compatriota Rafael Dudamel.



A estreia aconteceu cinco dias depois, quando entrou no segundo tempo na derrota por 2 a 1 para a Caldense, no Mineirão. No dia 26 de fevereiro, o armador também esteve em campo no vexame contra o Afogados-PE. O Galo foi derrotado nos pênaltis para o time pernambucano após empate em 2 a 2 no tempo normal. A eliminação ficou marcada como um dos maiores fiascos da história do clube.



No dia seguinte, Dudamel, o treinador que foi essencial para a contratação de Savarino, foi demitido do Galo. Uma pressão a mais para o jogador, que voltou a atuar com o interino James Freitas, no empate em 1 a 1 com o Boa Esporte, em Varginha, no dia 1º de março.



O grande momento de Savarino com a camisa do Atlético foi no clássico contra o Cruzeiro, no último sábado (7), no Mineirão. O venezuelano recebeu a primeira oportunidade como titular e foi um dos destaques na vitória do Galo por 2 a 1.



Savarino agora vive a expectativa de entrar jogando na estreia do técnico Jorge Sampaoli, neste sábado (14), às 19h, no estádio Castor Cifuentes, em Nova Lima.



Mesmo surpreso com a demissão de Dudamel, o armador admitiu o prazer de ser treinado por Sampaoli. “Foi algo inesperado. Eu não esperava. Mas assim é o futebol. Assim são as equipes. Em um dia está um técnico, no outro dia, outro treinador. Acredito que chegou para o clube um grande treinador. Não que o Dudamel não fosse, mas agora é seguir trabalhando com Sampaoli e continuar dando o melhor de mim”, destacou Savarino.