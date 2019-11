O lateral esquerdo Fábio Santos viveu várias sensações no empate em 2 a 2 com o Fortaleza, neste sábado (2), no Castelão. O jogador foi barrado pelo técnico Vagner Mancini, que improvisou Patric na posição.



Mas, aos 21 minutos da etapa inicial, Guga deixou o jogo por causa de um choque de cabeça com Carlinhos, do Fortaleza, Fábio Santos foi acionado para entrar na partida. Aos 41 minutos do segundo tempo, a reviravolta na tarde do jogador. O lateral recebeu dentro da área um passe de Marquinhos e chutou cruzado para decretar o empate no duelo com os cearenses.

Criticado pelas atuações na temporada, Fábio Santos destacou que não se abalou com a reserva diante do Fortaleza.



"Venho procurando fazer o meu trabalho. Sou um dos jogadores com mais jogos, estou há três anos e meio no clube, tenho quase 200 jogos. Então, é natural que as críticas aconteçam com aqueles que estejam mais em evidência. Mas tem que dar a resposta dentro de campo. Continuo trabalhando da mesma maneira, seja começando ou entrando depois. Tem que pensar no Atlético, no todo. Sem dúvidas, feliz e tomara que possa ajudar o Atlético no campeonato", ressaltou Fábio Santos em entrevista ao Premiere/Sportv.



O gol ajudou sim. Com o resultado, o Atlético chegou aos 36 pontos e não deixou o Fortaleza, concorrente com a mesma pontuação, se afastar na tabela. Além disso, é uma espécie respiro a mais do Galo na luta contra o rebaixamento.



"Tem que ser valorizada a entrega dos jogadores. Quem começa, quem entra depois, o pessoal que não entra no jogo. Tem que ficar focado em chegar nestes 45 pontos porque a gente sabe que é a nossa realidade no campeonato", completou Fábio Santos.



O próximo desafio do Atlético será o Goiás, quarta-feira (6), às 20h, no Mineirão. O técnico Vagner Mancini aguarda os exames de Guga para definir quem atuará na lateral esquerda contra o time esmeraldino.