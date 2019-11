O Atlético oficializou nesta sexta-feira (29) a transferência definitiva do atacante Alerrandro para o Bragantino, a partir de janeiro do ano que vem. O anúncio foi feito no twitter do clube.

Em razão de cláusula de confidencialidade, valores e condições da transação não serão divulgados pelos clubes. Segundo o jornalista Heverton Guimarães, o Bragantino desembolsará 3 milhões de euros por 80% dos direitos do atacante de 19 anos. O Galo ficará com um percentual dos direitos econômicos do jogador.

Alerrandro chegou ao Atlético em 2014 e sempre se destacou nas categorias de base. No time principal desde 2018, o atacante marcou 13 gols (todos marcados neste ano) em 41partidas.

O último jogo do aconteceu na goleada sofrida por 4 a 1 para o Grêmio, quando o jovem foi acionado nos minutos finais no duelo disptuado no Independência. O Galo ainda era comandado por Rodrigo Santana. A última partida como titular foi na derrota para o Avaí, em Florianópolis, no dia 23 de setembro.

Em carta de despedida postada no Instagram, Alerrandro agradeceu ao Atlético nestes seis anos de clube.