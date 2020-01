Depois de um 2019 com escassez de gols dos centroavantes, o Atlético busca um novo homem-gol nesta temporada. O Hoje em Dia apurou que um dos nomes no radar do clube é o atacante Deyverson, do Palmeiras.

O jogador, que tem contrato com o clube paulista até junho de 2022, pode ser vendido ou emprestado nesta temporada. Atualmente, a equipe comandada por Vanderlei Luxemburgo conta com oito atacantes.



Importante no título Brasileiro em 2018, Deyverson viveu um 2019 com altos e baixos, se envolveu em polêmicas e foi alvo de críticas da torcida palmeirense. Ao todo, o jogador marcou 25 tentos em 104 partidas pelo Verdão.



Clubes da China e da Espanha também monitoram a situação do atacante palmeirense.



Escassez de gols



No ano passado, Ricardo Oliveira, Di Santo, Alerrandro e Papagaio foram os centroavantes utilizados pelo Atlético, seja com Levir Culpi, Rodrigo Santana ou Vagner Mancini.



Ricardo Oliveira foi o titular em maior parte da temporada, mas conviveu com um jejum de gols. Foram 14 tentos em 46 jogos e muitas críticas dos torcedores.



Di Santo chegou no meio da temporada para ser uma solução, mas também ficou devendo. Foram apenas quatro gols em 23 atuações.

Alerrandro nem está mais no Atlético. O jovem, que marcou 15 gols em 34 jogos no ano passado, foi vendido para o Red Bull Bragantino.



Já Papagaio deixou o clube no meio da temporada passada. Em dez jogos pelo Galo, nenhum como titular, o atacante não marcou gol.