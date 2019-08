A Conmebol divulgou as datas e horários dos jogos das semifinais da Copa Sul-Americana. Atlético e Colón, da Argentina, se enfrentarão em duas quintas-feiras, às 21h30, nos dias 19 e 26 de setembro.



O Galo define o confronto em casa em partida que deverá ser realizada no Mineirão, já que o regulamento da Copa Sul-Americana 2019 informa que os estádios das semifinais da Copa Sul-Americana precisam ter capacidade mínima para 30 mil espectadores. O Independência comporta cerca de 23 mil pessoas.



A outra semifinal será definida entre Corinthians e Independiente Del Valle, do Equador, nos dias 18 de setembro, em São Paulo, e 25, em Quito.



A decisão da Copa Sul-Americana será disputada em jogo único, no dia 9 de novembro, no estádio La Nueva Olla Azulgrana, em Assunção, no Paraguai.