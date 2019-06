Fábio Santos é o dono da lateral esquerda do Atlético há quase três anos. Desde a venda de Douglas Santos, em agosto de 2016, o jogador não tem um forte concorrente para a posição. Os jovens Leonan, César e Hulk e os improvisados Patric, Juninho, Cárlos Cesar e Lucas Cândido foram testados no setor, mas não ameaçaram a titularidade do camisa 6 atleticano.



A lateral esquerda era encarada como uma das carências do elenco, principalmente com a queda de rendimento de Fábio Santos desde a última temporada. Por isso, a diretoria foi ao mercado para encontrar uma “sombra” para o experiente jogador, que acumula 170 partidas pela equipe.



Na última quarta-feira, o uruguaio Lucas Hernandéz foi oficializado pelo clube. A promessa é de, finalmente, um concorrente para Fábio Santos na posição. O reforço de 26 anos estava no Peñarol, do Uruguai, desde 2017.

O jogador também acumula passagens por Wanderers e Cerro, ambos também do Uruguai. A diretoria do Galo desembolsou cerca de R$ 12 milhões para contar com o atleta, que assinou contrato até dezembro de 2022. Primeiro reforço da “Era Rui Costa” o lateral só poderá estrear após a Copa América, quando a janela para contratações do exterior será aberta.

Em 93 partidas pelo Peñarol, Hernández foi titular em todas elas e só foi substituído em quatro. Com 59 vitórias, ele alcançou 64% de aproveitamento e acumulou 16 assistências. Forte no apoio ao ataque, o lateral teve apenas uma expulsão pelo time uruguaio.



“Lucas Hernández é um jogador como os antigos, desde o lado futebolístico até o estético, passando pela forma de falar. Apesar de jovem, se comporta como um experiente em campo”, relata o jornalista Wilson Méndez, da Rádio 1010 AM, de Montevidéu.



“Dentro das quatro linhas, é raro vê-lo cometendo erros de atletas da sua idade. Ele sempre demonstra tranquilidade para resolver as situações que aparecem durante as partidas. É um lateral de boa técnica, que pode encarar o “um contra um” e também para chegar ao fundo do campo. Tem um bom chute de bola parada e também em movimento. Pode atacar em diagonal, enganado os marcadores; é um jogador muito respeitoso com os adversários”, acrescenta o uruguaio.



Depois de quase três anos, a lateral esquerda volta a ser uma das posições mais concorridas no Atlético. De um lado, a experiência e o currículo recheado de títulos de Fábio Santos. Do outro, a ascensão de Lucas Hernández, que pretende escrever capítulos de sucesso no clube parecidos com os compatriotas Hector Cincunegui, Ladislao Mazurkiewicz e Walter Olivera.