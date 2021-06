Em meio a disputa da Libertadores, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro, o Atlético vem colecionando uma maratona de jogos no meio e fim de semana. A equipe retornou a Belo Horizonte na manhã desta segunda-feira (7), após vitória sobre o Sport, e já inicia à tarde os trabalhos para enfrentar o Remo, na próxima quinta-feira, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. Para essa partida, o técnico Cuca projeta modificações, que vão passar pelo aspecto de dar mais oportunidades aos que vêm atuando pouco, avaliar os que vão retornar de suas seleções e descansar aqueles com alto número de jogos.

“Nós vamos esperar, ver a recuperação desses jogadores., ver como chegam os demais. Tem outros jogadores que a gente tem que dar mais oportunidades. Eu estou devendo oportunidades a alguns como o Nathan, o Sasha, o próprio Savinho, de ter mais minutos. A gente está analisando e, dentro desse contexto, pensar no jogo de quinta-feira. A gente tem uma boa vantagem, mas agente tem que ter muito cuidado no futebol porque tudo pode acontecer”, analisou.

O Atlético venceu o Remo, no jogo de ida, por 2 a 0, e trouxe uma boa vantagem para o Gigante da Pampulha em busca de uma vaga às oitavas de final da Copa do Brasil. As equipes se enfrentam, na quinta-feira, às 19h.