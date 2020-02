A dificuldade para criar jogadas ficou nítida nos cinco primeiros jogos do Atlético na temporada. O retrato da falta de criatividade para furar defesas fechadas ficou escancarado na derrota por 3 a 0 para o Unión Santa Fé, da Argentina, nessa quinta-feira (6), pela primeira fase da Copa Sul-Americana.

Ainda analisando o jogo contra os argentinos, a inoperância na criação pode ser vista na estatística de jogadores que mais trocaram passes entre eles, de acordo com o Footstats: Gabriel e Fábio Santos, 26 vezes, e Gabriel e Réver, 23. Ou seja, muito passe para o lado, sem agressividade ofensiva.

A falta de qualidade na armação pode ser explicada por diversas formas – desde a formação tática até os jogadores que foram escolhidos para atuar no setor ofensivo.

Formação com três volantes



O técnico Rafael Dudamel tem optado neste começo de trabalho pelo 4-3-3. A formação com três volantes, teoricamente, passa uma segurança defensiva, mas tem prejudicado o time na construção das jogadas.



Zé Welison é conhecido por ser um bom marcador, mas não tem a qualidade para fazer a saída de bola. O fato foi retratado na derrota para o Santa Fé com o excesso de erros de passes.



A formação tem “matado” a principal característica do recém-chegado Allan, que se destacou no Fluminense pela excelente saída de bola. O jogador tem ficado “preso” no lado esquerdo do meio-campo atleticano.



Com a ausência de um legítimo armador, Jair, um dos destaques da equipe na temporada passada, é obrigado a ser o principal construtor de jogadas do time.



Hyoran



Quem também não se encontrou nesta formação foi o meia Hyoran. O jogador, que tem buscado movimentação nas partidas, não tem características de ponta ou de um “camisa 10”. Talvez, Hyoran poderia funcionar melhor em um esquema tático 4-3-3, sendo ele um dos volantes, ou numa formação 4-4-2, sendo um dos armadores do time.



Ataque inoperante



Dudamel está apostando em Franco Di Santo no comando de ataque neste começo de trabalho. Apesar da dificuldade na criação das jogadas, o argentino não tem ajudado quando tem a bola em seu domínio. Os erros técnicos vêm irritando a torcida atleticana.



Cazares



O equatoriano, por enquanto, continua no Atlético. Depois do Galo rejeitar a proposta do Al-Ain, dos Emirados Árabes Unidos, o jogador deve ficar a disposição de Dudamel para as próximas partidas. Mesmo marcado pela irregularidade, o camisa 10 é principal referência com características na armação no elenco atleticano.