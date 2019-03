Assim que o árbitro apitou o final do clássico entre o Atlético e o América, neste domingo (17), o atacante Alerrandro, autor de dois gols da vitória alvinegra por 3 a 2, deu quase uma volta olímpica no Mineirão para comemorar com a torcida do Galo. Cria do clube, o jovem, de 19 anos, fez o seu primeiro clássico no Gigante da Pampulha e, de quebra, assumiu a artilharia do Campeonato Mineiro.

Alçado à titularida no lugar de Ricardo Oliveira, que sentiu uma febre e por isso este fora do jogo, a promessa atleticana cumpriu o requisito do técnico Levir Culpi. A boa apresentação foi coroada com o gol salvador, aos 45 minutos do segundo tempo. Já são sete no Estadual, rendendo a artilharia do Mineiro.

"Era uma sonho poder fazer um gol no Mineirão lotado eu via muita gente fazendo. Eu já vim aqui e vi o Luan decidindo um jogo na Copa do Brasil contra o Flamengo, na arquibancada lotada. E hoje eu pude fazer o gol da vitória. Então eu me explodi e fui pra torcida, pra galera", comentou Alerrandro.

Apoio

Apesar de comemorar as chances aproveitadas, Alerrandro fez questão de ressaltar que o titular do ataque, Ricardo Oliveira, goza da confiança da equipe. Nesse sábado (16), o "Bom Pastor" teve uma conversa com o jovem e deu dicas para a atuação do novo artilheiro do Mineiro.

"Acho que todo mundo aqui sabe que o goleador do Atlético é o Ricardo, sabe que ele é o matador. A gente confia nele foi uma infelicidade dele, acho que ele estava gripado. Mas ele converosu comigo ontem (sábado) no vestiário e me deu todo apoio", afirmou.