O Atlético voltou a vencer depois de três jogos e, de quebra, retomou a liderança do Campeonato Mineiro. Apesar de não ter sido uma grande atuação do Galo na vitória por 1 a 0 sobre a URT, em Patos de Minas, neste domingo (9), o técnico Rafael Dudamel aprovou o desempenho do time.

Por causa do desgaste físico dos atletas e da maratona de jogos, o treinador fez seis mudanças na equipe titular. Apenas Michael, Gabriel, Allan e Marquinhos foram mantidos no time depois da derrota por 3 a 0 para Unión Santa Fé, da Argentina, na última quinta-feira (6), pela primeira fase da Copa Sul-Americana.

Dudamel também mudou o esquema tático. O 4-3-3, alvo de críticas nos últimos jogos, deu lugar a um 4-2-3-1 contra a URT.

“Me deixa satisfeito a vitória porque mudamos a parte tática e a equipe respondeu bem. Mudamos de 4-3-3 para o 4-2-3-1 (no primeiro tempo). Tivemos equilíbrio com Ramon Martinez e mais saída de bola com o Allan. A equipe funcionou bem. O rival, por necessidade, apostou muito mais na parte ofensiva”, explicou Dudamel.

A inoperância ofensiva e a falta de criatividade da equipe para criar jogadas de perigo foram, mais uma vez, questões analisadas pelo técnico alvinegro. Uma das justificativas para a dificuldade de criar jogadas é a ausência de um “camisa 10”, principalmente com a lesão de Cazares. Mas a situação foi minimizada por Dudamel.

“Savarino, Otero, Hyoran, Bruninho são jogadores desta posição. Estamos trabalhando para todos estarem no melhor nível. Estamos trabalhando fisicamente Otero e Savarino para estarem no melhor nível. Lamentavelmente, Cazares teve uma lesão”, destacou o treinador.

O Atlético segue a maratona desgastante. Dudamel prepara o time agora para o duelo com o Campinense, em Campina Grande, no interior da Paraíba, pela primeira fase da Copa do Brasil, na quarta-feira (12). Para avançar na competição, o alvinegro pode até empatar contra os paraibanos.

