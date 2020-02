Mesmo com a classificação para a segunda fase da Copa do Brasil, após empatar sem gols com o Campinense, no estádio Amigão, em Campina Grande, na Paraíba, nessa quarta-feira (13), a análise da partida do técnico Rafael Dudamel foi norteada por mais uma atuação ruim do Atlético na temporada. O treinador reconheceu que o time não tem jogado bem, e busca de soluções para resolver os problemas em campo.



“Jogamos uma partida longe de uma boa forma. Em alguns momentos, entendemos que existirão criticas porque a equipe não está funcionando bem. Temos que encontrar respostas, temos que trabalhar. Tenho que continuar com muito trabalho, conversar com os jogadores, encontrar o motivo deste momento. São situações difíceis. Hoje nós conseguimos a classificação, mas não jogamos bem. Estou consciente que estamos longe do melhor rendimento coletivo”, destacou Dudamel.



Os problemas do Atlético estão direcionados, principalmente, para o setor ofensivo. Para o treinador, a falta de criativiade a inoperância ofensiva não podem ser direcionadas à falta de trabalho.



“Me inquieta, me preocupa e não me deixa feliz. Se não treinamos bem, não posso esperar que jogamos bem. Mas a equipe está trabalhando bem. Se soma muitos aspectos que temos que melhorar, porém estamos conscientes de que as coisas devem ser melhores. Temos que conversar e continuar trabalhando”, disse.



O Atlético volta as atenções para o Campeonato Mineiro. Domingo (23), o Galo enfrentará a Caldense, às 16h, no Mineirão. Com 11 pontos, o time comandado por Dudamel lidera o Estadual.