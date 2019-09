Com o goleiro Cleiton servindo a seleção olímpica, a provável escalação do Atlético para o jogo contra o Botafogo, neste domingo, às 16h, no Engenhão, não contará com nenhum jogador revelado pelo clube. No banco de reservas, poucos atletas são oriundos da base atleticana. O goleiro Fernando, o meia Bruninho e o atacante Alerrandro são considerados exceções.



Apesar do baixo aproveitamento dos pratas da casa, o técnico Rodrigo Santana fez questão de deixar claro que os garotos terão oportunidade, sem correr risco de queimá-los.



“A gente procura ter o máximo de coerência possível dentro do elenco para oportunizar a todos. O Bruninho, que já trabalhou comigo, eu confio. É um menino que vai crescer. Já tinha feito quatro jogos comigo, entrando. Teve uma oportunidade que ele entrou e não foi tão feliz. Já nascem algumas críticas, então a gente prefere segurar e dá oportunidades para quem vem em um momento de um pouquinho mais de confiança. Voltou a treinar muito bem. No jogo treino, fez gol, colocou bola na trave”, explicou Rodrigo Santana.



O atacante Alerrandro chegou a ser titular com Rodrigo Santana por quatro jogos seguidos, mas não correspondeu. O último gol aconteceu contra o São Paulo, no dia 13 de junho, na vitória por 1 a 0, no Independência, pelo Campeonato Brasileiro.



Já o meia Bruninho esteve em campo pela última vez contra a Chapecoense, em Santa Catarina, no dia 14 de julho, quando o Galo venceu por 2 a 1. Mas o jogador foi utilizado já no final da partida, aos 41 minutos do segundo tempo.



“É um jogador (Bruninho) que vai para o banco no Rio de Janeiro e, se tiver a possiblidade, se acontecer alguma situação ali, pode ter certeza que eu o coloco pra jogar. Não tenho nenhum problema com jogador de base. O maior exemplo é o Alerrandro, que quando estava num momento bom estava como titular. É procurar manter a coerência e o momento. Quem estiver bem, estará jogando”, destacou Santana.