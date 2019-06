É visível o crescimento do futebol do volante Elias depois que Rodrigo Santana assumiu interinamente o comando técnico do Atlético. O treinador tem variado o esquema – 4-1-4-1 ou 4-2-3-1 – e conseguiu deixar a equipe mais compactada.



A organização tática do Galo contribuiu para a evolução de Elias, que tem sido importante tanto no sistema defensivo quanto na construção das jogadas ofensivas, sendo, muitas vezes, elemento surpresa no ataque.



Aos 34 anos e com passagens por grandes clubes do futebol brasileiro e pela Seleção, Elias é uma das referências no elenco atleticano. “Assumo esta responsabilidade compartilhada com outros jogadores. Tento desempenhar meu melhor futebol, tento dar o exemplo dentro e fora de campo. Tento sempre da melhor maneira dar exemplo para os mais jovens”, destacou.



“Sou espelho para esta molecada que está surgindo. Não só os moleques, mas alguns jogadores que não tem a história que eu a gente já construiu no futebol. Então, tento passar o melhor possível para eles para que eles”, completou.



Em 2019, Elias jogou 25 partidas e marcou quatro gols.



Renovação:



O contrato de Elias com o Atlético termina em janeiro do ano que vem e, a partir de agosto, o jogador poderá assinar um pré-contrato com outro clube. Por isso, uma das prioridades da diretoria atleticana é chegar a um entendimento com o staff do volante.

Elias chegou em 2017 ao Atlético e em várias entrevistas demonstrou interesse em continuar no clube por mais temporadas.



“Já falei isso em janeiro quando surgiu a possiblidade de sair. Mas a prioridade era ficar. Ainda continuo com esta prioridade. Estas coisas eu deixo com meu pai, com os meus agentes para tratar agora com o Rui (Costa). Com certeza, ele já vai chamar agora o pessoal para conversar e vamos sentar e encontrar a melhor maneira para mim para o Atlético”, explicou.