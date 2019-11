Vencer o Athletico-PR, neste domingo, às 16h, no Mineirão, pode fazer com que o Galo praticamente se livre de qualquer possibilidade de rebaixamento para a Série B. Na 13ª posição com 41 pontos, a vitória contra o Furacão pode significar um fim de Campeonato Brasileiro, pelo menos, mais tranquilo para o time alvinegro.



O técnico Vagner Mancini será obrigado a mudar a equipe para o duelo contra o time paranaense. A maior dor de cabeça para o treinador é a dupla de zaga. Com Réver e Igor Rabello suspensos pelo acúmulo de três cartões amarelos, Iago Maidana e Leonardo Silva serão titulares.



Para o lugar de Jair, também suspenso, a dúvida de Mancini está entre o paraguaio Ramón Martinez e Vinicius, que jogaria mais recuado. Cazares é outro que deverá aparecer entre os titulares na vaga de Bruninho, que começou jogando no empate em 1 a 1 com o Fluminense, no último sábado (16), no Maracanã.



Um furacão



Uma pergunta era feita com frequência: como seria a participação do Athletico-PR no Campeonato Brasileiro após o título da Copa do Brasil e, automaticamente, classificação para a Libertadores do ano que vem?



Mesmo sem tantas pretensões no Brasileirão, o Furacão tem feito grandes jogos. O título da Copa do Brasil coincide com o início do returno do campeonato. E, neste período, o Athletico tem sete vitórias, seis empates e apenas uma derrota. São 27 pontos e a quinta melhor campanha do segundo turno.



A FICHA DO JOGO

ATLÉTICO

Cleiton; Patric, Leonardo Silva, Maidana e Fábio Santos; Zé Welison, Martínez, Luan, Cazares (Otero) e Marquinhos; Di Santo.

ATHLETICO-PR

Santos; Madson, Pedro Henrique, Léo Pereira, Abner Vinícius; Wellington, Bruno Guimarães, Thonny Anderson; Nikão, Braian Romero e Marco Ruben. Técnico: Eduardo Barros

DATA: 24 de novembro de 2019

LOCAL: Mineirão

CIDADE: Belo Horizonte

MOTIVO: 34ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro

ARBITRAGEM: Edina Alves Batista, auxiliada por Emerson Augusto de Carvalho e Bruno Salgado Rizo, todos de São Paulo

VAR: Rodrigo Ferreira do Amaral (RS)

TRANSMISSÃO: TV Globo