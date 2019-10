Com apenas uma vitória nos últimos 11 jogos, o Atlético enfrenta o CSA, nesta quarta-feira (15), às 19h15, no Estádio Rei Pelé, precisando dar uma resposta. Na 11ª posição com 31 pontos, seis a mais que o adversário desta rodada, o Galo passou se preocupar com o rebaixamento.



Se os números recentes são desfavoráveis ao time alvinegro, o retrospecto contra a equipe alagoana é animador. O Atlético nunca perdeu para o CSA – são seis jogos, com cinco vitórias e um empate. Além da invencibilidade contra o adversário, o Galo jamais sofreu gol do Azulão.



No último encontro, no Independência, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro, o Atlético goleou o CSA por 4 a 0, com gols de Fábio Santos, Cazares, Chará e Adilson.



O Galo era comandado por Rodrigo Santana, que foi demitido no último domingo (13), após a goleada por 4 a 1 sofrida em casa para o Grêmio. A partida desta quarta-feira marcará a estreia de Vagner Mancini como técnico do Galo.

Jogos realizados

20/3/1974 - CSA 0 x 5 Atlético - Rei Pelé (Campeonato Brasileiro)

18/1/1981 - Atlético 3 x 0 CSA - Mineirão (Campeonato Brasileiro)

10/7/1985 - Atlético 2 x 0 CSA - Mineirão (Campeonato Brasileiro)

17/7/1985 - CSA 0 x 0 Atlético - Rei Pelé (Campeonato Brasileiro)

7/9/1986 - CSA 0 x 2 Atlético - Rei Pelé (Campeonato Brasileiro)

2/7/2019 - Atlético 4 x 0 CSA - Independência (Campeonato Brasileiro)

FICHA TÉCNICA

CSA X ATLÉTICO

Motivo: 26ª rodada do Campeonato Brasileiro

Local: Rei Pelé, em Maceió (AL)

Data: 16/10/2019 (quarta-feira)

Horário: 19h15

Arbitragem: Sávio Pereira Sampaio, auxiliado por Daniel Henrique da Silva Andrade e José Reinaldo Nascimento Junior, todos do Distrito Federal

VAR: Pathrice Wallace Corrêa Maia (RJ)

Transmissão: SporTV e Premiere



CSA

João Carlos (Jordi); Dawhan, Alan Costa, Luciano Castán e Carlinhos; Naldo, João Vitor (Jean Cléber), Jonatan Goméz e Apodi; Bustamante e Alecsandro (Ricardo Bueno ou Safira)

Técnico: Argel Fucks



ATLÉTICO

Cleiton; Réver, Igor Rabello e Leo Silva; Guga, Elias, Vinícius, Luan e Fábio Santos; Marquinhos e Di Santo

Técnico: Vagner Mancini