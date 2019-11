O Atlético teve mais uma noite com pouco futebol. O empate por 1 a 1 com o Bahia, nesta quarta-feira, na Arena Fonte Nova, fez com que a equipe perdesse a 13ª posição para o Botafogo, que venceu a Chapecoense por 1 a 0, na Arena Condá.



Com o resultado, o Galo tem apenas uma vitória nos últimos oito jogos. Além disso, com 42 pontos, o time alvinegro pode ver a diferença para o Cruzeiro, primeiro time dentro da zona de rebaixamento, cair para três pontos - se a Raposa derrotar o CSA, nesta quinta-feira (28), no Mineirão.



Na próxima rodada, no domingo (1), o Atlético enfrentará o Corinthians, no Independência.

O jogo



O Atlético pouco criou na etapa inicial e viu o Bahia ter boas chances para abrir marcar. O atacante Gilberto teve duas oportunidades, mas acertou o travessão e parou em boa defesa de Cleiton.



O roteiro do segundo tempo mudou porque aos 8 minutos, o zagueiro Juninho, ex Atlético, errou na saída de bola, e Cazares teve tranquilidade para driblar marcador e finalizar na saída de Douglas.



Mas, dez minutos depois, a defesa atleticana vacilou e Élber, livre dentro da área, deixou tudo igual. Após o gol, o Tricolor pressionou em busca da virada contra um Atlético que conseguiu apenas se defender.

BAHIA 1 X 1 ATLÉTICO

Motivo: 35ª rodada do Campeonato Brasileiro

Local: Arena Fonte Nova

Arbitragem: Thiago Duarte Peixoto, auxiliado por Daniel Luis Marques e Daniel Paulo Ziolli, todos paulistas

VAR: Jose Claudio Rocha Filho (SP)

Cartões amarelos: Flávio (Bahia); Otero (Atlético)

Gols: Cazares (Atlético) aos 8 minutos e Élber (Bahia) aos 18 minutos do segundo tempo

BAHIA

Douglas; Nino Paraíba, Wanderson, Juninho e Moisés; Flávio, Gregore e Lucca (Arthur Caíke); Élber (Fernandão), Arthur e Gilberto

Técnico: Roger Machado

ATLÉTICO

Cleiton; Patric, Igor Rabello, Réver e Fábio Santos; Jair (Ramón Martínez), Luan (Vinicius), Cazares (Leonardo Silva), Otero e Marquinhos; Di Santo

Técnico: Vagner Mancini