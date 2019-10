Com apenas uma vitória nos últimos dez jogos, o Atlético está cada vez mais distante de conseguir uma vaga na Libertadores do ano que vem. E pior: a queda do Galo foi tão grande no Brasileirão que a chance do clube jogar a competição internacional é a mesma de ser rebaixado.



Na 11ª colocação com 31 pontos, o time alvinegro está a sete do Internacional, sexto colocado, e a oito pontos de distância do 17º, Ceará. De acordo com o Departamento de Matemática da UFMG, o Atlético tem 4,1% de chance de ser rebaixado e 4,2% de se classificar para a Libertadores.



A derrota por 3 a 1 para o Flamengo, nesta quinta-feira (10), no Maracanã, foi a oitava nos últimos dez jogos. Neste período, o Galo somou apenas quatro pontos e só não tem um desempenho pior que o do Ceará, que fez três. A única vitória do Atlético nestas dez partidas foi justamente contra o Vozão – 2 a 1, no Independência, na 22ª rodada.



O técnico Rodrigo Santana justificou a queda de rendimento com o fato do Atlético ter disputado, paralelamente, a Sul-Americana em boa parte deste período.



“A gente entrou em um mata-mata, tivemos seis derrotas no segundo turno, consecutivas, só que dentro dessas seis derrotas, nós tivemos quatro jogos de mata-mata. Desses quatro jogos, a gente ganhou três. Isso fez com que entrássemos quatro vezes com um time alternativo, e aí acabamos perdendo pontos. Perdemos algumas peças importantes, no mata-mata a gente sabe que era um sacrifício um pouco maior, e isso é um dano maior para a gente”, explicou Rodrigo Santana.



Em busca da reação no Campeonato Brasileiro, o Galo enfrentará o Grêmio, domingo (13), às 19h, no Independência.