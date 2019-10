O presidente do Atlético, Sérgio Sette Câmara, e o diretor de futebol, Rui Costa, se reuniram com representantes de torcidas atleticanas, nesta quarta-feira (2), na sede de Lourdes. Em pauta, reinvindicações e cobranças por parte dos torcedores. Os dirigentes aproveitaram para explicar a situação atual do clube.

Entre os pontos abordados na reunião, a necessidade da existência de um foro adequado para se dar voz ao torcedor e evitar vandalismos, como invasão de centro de treinamento e ameaças aos atletas e funcionários. Também ficou definido que o clube criará um setor específico para promover o relacionamento com o torcedor atleticano.

Estiveram presentes na reunião, representantes da Associação Unidos Pelo Galo, Galoucura, Movimento 105, Galo Metal, Fúria Alvinegra, Movimento Velha Brigada, Camisa 13, Uniformizadas, Dragões da F.A.O, Força Jovem Atleticana.

Público Zero



Insatisfeita com o momento do time, a torcida do Atlético realizou a campanha “Público Zero”, no duelo contra o Ceará, no último domingo (29), no Independência. Apenas 6.131 torcedores compareceram ao estádio, determinando o sétimo pior público do clube no estádio, após a reinauguração em 2012.



Para o duelo desta quarta-feira contra o Vasco, às 19h15, no Independência, a tendência é que as arquibancadas fiquem mais cheias com o público podendo superar a marca de 10 mil torcedores.