Rafael Dudamel já está em Belo Horizonte. O técnico venezuelano foi recebido com festa por dezenas de torcedores do Galo que foram ao Aeroporto de Confins.



Antes do desembarque do treinador de 46 anos, os atleticanos tiveram alguns minutos de frustração. Isso porque a Polícia Militar impediu que integrantes da torcida organizada Galoucura acessasse a parte interna do aeroporto. Mas a assessoria de imprensa do Atlético levou o venezuelano para que ele fosse recepcionado pelos torcedores.



Vários cânticos foram entoados pelos atleticanos. Em algumas músicas, além de exaltar a chegada do novo comandante, a torcida provocou o Cruzeiro, rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro. “Deixa passar, deixa passar, Dudamel é Galo Doido, único da Série A”.

Com um chapéu da Galoucura, o venezuelano fez questão de conversar rapidamente com os torcedores e deixar uma mensagem: “Muito obrigado pela recepção. Vamos trabalhar muito para ganhar e ter felicidade. Estou feliz em ser Galo”.

Dudamel assinou contrato de duas temporadas com o Galo. O treinador chega ao clube com quatro membros para a comissão técnica. Todos eles trabalhavam com o treinador na Seleção Venezuelana: Marcos Mathías (auxiliar técnico), Joseph Cañas (preparador físico), Rodrigo Piñón (analista de desempenho) e Jeremías Álvarez (coach motivacional).



A apresentação oficial de Dudamel ao elenco e à imprensa será na quarta-feira (8), quando o Galo retornará aos trabalhos após as férias.

FICHA TÉCNICA

Nome: Rafael Edgar Dudamel Ochoa

Idade: 7/1/1973 (46 anos)

Naturalidade: San Felipe, Venezuela

Equipes que treinou: Estudiantes de Mérida-VEN, Seleção Venezuelana sub-17, Deportivo Lara-VEN, Seleção Venezuelana sub-20, Seleção Venezuelana principal e Seleção Venezuelana Olímpica