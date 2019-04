De forma irreverente, o Fortaleza publicou em seu twitter na tarde desta quarta-feira (24) um vídeo que garante a permanência de Rogério Ceni no clube cearense. A postagem mostra um meme que ficou famoso nas redes sociais com uma senhora falando: "ele não vai não".



A publicação rendeu muitos comentários torcedores do Fortaleza, que comemoram a continuidade de Ceni no clube.



Após a derrota por 1 a 0 para o Nacional, do Uruguai, na última terça-feira (23), no Mineirão, que sacramentou a eliminação do Atlético da Copa Libertadores, o diretor de futebol Atlético, Rui Costa surpreendeu ao revelar que não fez nenhuma proposta ao técnico Rogério Ceni.

LEIA MAIS

Vídeo: Rui Costa revela que Atlético não fez proposta pelo técnico Rogério Ceni

Apesar da afirmação de Rui Costa de que nenhuma proposta oficial foi enviada ao comandante do Tricolor, Marcelo Paz, presidente do clube nordestino, deixou claro que, para ele, houve sim a procura dos mineiros.

"Ninguém é criança, né? Mas não quero entrar neste mérito. Para nós aqui, é vida que segue. Temos nosso planejamento e esperamos contar com ele", destacou.