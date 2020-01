O Atlético começa os trabalhos em 2020 nesta quarta-feira (8), na Cidade do Galo, com retornos de alguns jogadores que estavam emprestados. A assessoria de imprensa do clube já confirmou que o zagueiro Gabriel, o lateral-esquerdo Danilo Barcelos e o atacante Edinho estarão com o restante do grupo na reapresentação.



Há muitas situações indefinidas. O atacante Clayton, por exemplo, estará na Cidade do Galo nesta quarta, mas ainda não há confirmação se jogará no alvinegro em 2020. Mansur, Leonan, Lucas Cândido, Daniel Penha, Hyuri e Capixaba também não tiveram destinos definidos.



Alguns atletas já têm clube para esta temporada. O volante Yago jogará no CSA depois de passagem pelo Sport em 2019. Já o zagueiro/volante Nathan, que estava no Atlético-GO no ano passado, foi anunciado pelo Coritiba.

REAPRESENTAÇÕES CONFIRMADAS:



- Gabriel

Mesmo manifestando interesse em continuar no Botafogo, o Atlético solicitou o retorno do zagueiro. O time carioca tenta as últimas cartadas para ter o defensor novamente nesta temporada.



Gabriel foi para o Botafogo no início de 2019 no negócio que envolveu a contratação do zagueiro Igor Rabello pelo Galo. O prata da casa tem contrato com o Atlético até dezembro de 2021.

- Danilo Barcelos:

O lateral-esquerdo se reapresentará na Cidade do Galo, mas isso não quer dizer que jogará no Atlético em 2020. Vasco, clube pelo qual jogou no ano passado, Bahia e Goiás sondaram o time alvinegro para ter o jogador.



Danilo tem contrato com o Galo até o fim deste ano.



- Edinho

O jogador terá nova chance de atuar no Atlético. Contratado em 2018, Edinho teve poucas oportunidades no Galo e foi emprestado para o Fortaleza no ano passado. O atacante, que teve papel importante na boa campanha do time cearense, tem contrato com alvinegro até 2023.



INDEFINIÇÕES:

- Mansur

O lateral-esquerdo estava no São Bento e tem contrato com o Atlético até dezembro de 2020. Deve ser emprestado novamente.

- Leonan

O lateral-esquerdo estava no Botafogo-SP e tem contato com o Atlético até março de 2020. De saída.

- Lucas Cândido

O volante estava no Vitória e tem contrato com o Atlético até dezembro de 2021. Terá situação reavaliada pelo técnico Dudamel. Há possibilidade de jogar o Campeonato Paulista por alguma equipe do interior.

- Daniel Penha

Estava no CRB e tem contrato com o Atlético até dezembro de 2023. O armador pode ser emprestado novamente.

- Hyuri

Atuou no Sport e tem contrato com o Atlético até dezembro de 2020. O atacante continuar no time pernambucano.

- Capixaba

O atacante estava no Vila Nova-GO e tem contrato com o Atlético até dezembro de 2021. Deve ser emprestado para outro clube.

- Clayton

Apesar da não confirmação da assessoria de imprensa do clube, Clayton estará na Cidade do Galo nesta quarta-feira. As últimas temporadas do atacante – por Atlético, Corinthians, Bahia e Vasco – não foram convincentes.

Existe a possibilidade do jogador, que tem contrato com o Galo até dezembro deste ano, ser emprestado novamente.

EMPRÉSTIMOS DEFINIDOS:



- Yago

O volante jogará com a camisa do CSA nesta temporada. Yago tem contato com o Atlético até dezembro de 2021 e jogou no ano passado com a camisa do Sport.

- Nathan

Jogará pelo Coritiba. O zagueiro/volante estava no Atlético-GO e tem contrato com o Atlético até dezembro de 2021.