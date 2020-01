O Atlético venceu o Taubaté por 2 a 1, nesta quinta-feira (9), e garantiu a primeira colocação no grupo 23 da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Os gols do Galinho foram marcados por Calebe, em cobrança de falta no primeiro tempo, e Wesley, no começo da segunda etapa. Vinícius Ferreira descontou para o time paulista em partida realizada no estádio Joaquinzão, em Taubaté.



Com o resultado, o Atlético somou seis pontos nas três partidas disputadas na primeira fase, marcando sete gols e sofrendo dois.



O adversário na segunda fase será o ABC-RN, em data e horário a serem definidos pela Federação Paulista de Futebol.



Eliminado



Já o América decepcionou na Copinha. O time perdeu por 1 a 0 para o Desportivo Brasil-SP, no Estádio Ernesto Rocco, em Porto Feliz, e foi eliminado na primeira fase da competição.



O América conquistou apenas uma vitória e sofreu duas derrotas durante a fase de grupo da competição.