O Atlético teve uma iniciativa para deixar mais gente fora das ruas neste período de propagação do coronavírus. Com o projeto “Galo em Casa”, o clube fará, diariamente, às 16h, transmissões ao vivo pela internet com interação dos torcedores.

⚠ #TVGALOAOVIVO! Se liga na novidade: Live Especial #GaloEmCasa!



🎥 O primeiro episódio será nesta segunda (23/3), às 16h, com o presidente @camara_sette e o vice-presidente @lasaroccunha!



🔔 Ative o lembrete e não perca: https://t.co/zWmgnkS6M9



🏠 #EmCasaAGenteViraOJogo pic.twitter.com/bkDcZQpXzc — Atlético (de🏠) (@Atletico) March 22, 2020





O objetivo é informar e entreter os atleticanos sempre com convidados ligados ao Galo. No primeiro capítulo, nesta segunda-feira (23), os participantes serão o presidente Sérgio Sette Câmara e o vice Lásaro Cândido da Cunha.



As lives serão exibidas nas contas oficiais do clube no YouTube, Twitter e Facebook. Para participar, o torcedor deve usar as tag #GaloEmCasa.