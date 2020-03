"Todo mundo sabe que o Atlético é o único time mineiro na Série A". A frase foi destacada pelo Galo no vídeo de lançamento do novo programa de sócio-torcedor, divulgado nesta terça-feira (10). O Galo na Veia Série A tem quatro planos com preços populares: Preto a R$ 30, Prata a R$ 20, Branco a R$ 10 e Kids a R$ 10.

Os atletas Michael, Gabriel, Réver, Igor Rabello, Jair, Victor e Allan participaram do vídeo de lançamento do programa.

Chegou o Galo Na Veia Série A, o programa de relacionamento com o torcedor do único clube mineiro na elite do futebol brasileiro!



Modalidades acessíveis e um Clube de Vantagens totalmente redesenhado:

De acordo com o Atlético, o novo formato de sócio-torcedor apresenta modalidades acessíveis e um Clube de Vantagens redesenhado, com programa de gamificação que premia o engajamento e a fidelização do sócio ao universo do clube.

O programa Galo Na Veia anterior contava com três categorias - branco, prata e black - com mensalidades que variavam entre R$13 e R$220.

Confira as categorias do Galo na Veia Série A

Galo na Veia Preto – R$ 30 (mensais)

Primeira prioridade para compra de pacotes e ingressos avulsos*;



75% De Desconto na Compra de Pacote de Ingressos*

-Na compra do pacote, ganhe 50% de desconto na aquisição de até 2 ingressos extras na venda avulsa no mesmo setor*



65% de Desconto na compra de 1 ingresso na venda avulsa*;

- Para não optante do pacote.

- Flexibilidade na escolha de setor para compra de ingresso.



GALO DE VANTAGENS (Gamificação + Experiências + Rede de Desconto)



PRIMEIRA PRIORIDADE na compra de planos na Arena MRV, quando lançados



*Conforme disponibilidade

**Um pacote por cartão



Galo na Veia Prata – R$ 20 (mensais)

Segunda prioridade para compra de pacotes e ingressos avulsos*



65% de desconto na compra de pacote de ingressos**

- Na compra do pacote, ganhe 50% de desconto na aquisição de até 1 ingresso extra na venda avulsa no mesmo setor*



55% de desconto na compra de 1 ingresso na venda avulsa*

- Para não optante do pacote

- Flexibilidade na escolha de setor para compra de ingresso



GALO DE VANTAGENS (Gamificação + Experiências + Rede de Desconto)



SEGUNDA PRIORIDADE na compra de planos na Arena MRV, quando lançados



*Conforme disponibilidade

**Um pacote por cartão

Galo na Veia Branco – R$ 10 (mensais)

Terceira prioridade para compra de pacotes e ingressos avulsos*



Não tem acesso a compra de pacote



50% DE DESCONTO na comprar de 1 ingresso na venda avulsa*

- Flexibilidade na escolha de setor para compra de ingresso

GALO DE VANTAGENS (Rede de Desconto)

TERCEIRA PRIORIDADE na compra de planos na Arena MRV, quando lançados



*Conforme disponiblidade

(20% da arrecadação deste plano será destinado ao apoio de projetos sociais)



Galo na Veia Kids – R$ 10 (mensais)

Disponível Somente Para Sócio-Torcedor GNV*



Idade Limite de 11 Anos*



Acesso Gratuito aos jogos, mediante carregamento prévio do cartão

- Carregamento de pacote de ingresso não disponível

Carregamento do cartão jogo a jogo, no setor do ingresso do titular*



Kit Com certificado, Botom, Livro de Colorir e Tatuagem



*Conforme disponiblidade

Clique aqui e confira mais informações do programa.