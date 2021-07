Faz sete jogos que Hulk não marca gols, é verdade. Porém, uma coisa é certa: o atacante sabe valorizar seus companheiros com passes de qualidade. Neste domingo (4), na vitória por 1 a 0 contra o Cuiabá, foi dele a assistência para o gol de Nacho Fernandez.

Com isso, o camisa 7 chegou a nove na temporada e a cinco no Campeonato Brasileiro, se tornando líder no quesito na Série A, ao lado de Gustavo Scarpa, do Palmeiras.

No jogo passado, na vitória por 4 a 1 sobre o Atlético-GO, Hulk deu passes para os gols de Nacho e Zaracho, que ainda marcaram outras duas vezes, cada, naquela partida. Hulk também deu passes para o gol de Nathan contra o Internacional e o de Gabriel, que marcou contra o Ceará.

Pelo Atlético, Hulk tem 11 gols na temporada. O último foi contra o Sport, no dia 6 de junho, na vitória do Galo por 1 a 0 em Recife.