O dia 17 de julho de 2009 é inesquecível para Wilson. Foi nesta data, no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis, que o goleiro marcou o primeiro gol na carreira.



O Figueirense, seu clube na época, vencia o Vila Nova, de Goiânia, por 2 a 1. Aos 38 minutos do segundo tempo, pênalti para o time catarinense. A torcida alvinegra pediu que o Wilson cobrasse. O goleiro não titubeou e marcou.

Com 13 gols, Wilson é o quarto goleiro que mais vezes balançou as redes adversárias no futebol brasileiro – atrás de Rogério Ceni (131 gols), Márcio (37) e Thiago Campagnaro (18).

Especialista em cobranças de pênaltis e faltas, o goleiro lembra que a habilidade foi adquirida ainda garoto, nos tempos de futebol salão.

“Sempre tive esta qualidade de trabalhar com os pés, desde a época de futsal, que foi onde comecei a bater bem na bola. Em 2009, no Figueirense, a gente passou por um período de muitos pênaltis perdidos e eu vinha treinando. O treinador na época, o Roberto Fernandes, meu deu a primeira oportunidade. Foi quando eu fiz o primeiro gol de pênalti, lá também fiz um gol de falta. No Coritiba, nesta minha passagem, a mesma coisa. Em alguns momentos a gente perdendo pênaltis, aquela pressão, e quando eu comecei a bater, felizmente, pude converter a maioria. Tive um pênalti perdido apenas no Coritiba”, destacou Wilson.



O cobrador oficial do Atlético é o lateral esquerdo Fábio Santos, que converteu 14 das 15 batidas. Quando o camisa 6 não atua, o Galo tem encontrado dificuldades nas penalidades. Foram três pênaltis desperdiçados em quatro tentativas após a pausa para a Copa América.



“Estou a disposição também nesta situação. Vou continuar trabalhando. Sei que aqui tem vários cobradores, mas se tiver a oportunidade estou pronto para ajudar neste quesito”, ressaltou.

Gol emblemático



Não foi só em cobranças de pênaltis e faltas que Wilson balançou as redes adversárias. No Campeonato Paranaense de 2016, o goleiro marcou um gol emblemático. O Coritiba perdia para o Rio Branco por 3 a 2, quando, aos 50 minutos do segundo tempo, Wilson deixou tudo igual, de cabeça, após cobraça de escanteio.

Confira o gol:

Raio-X de todos os gols de Wilson: