Depois de servir a Seleção Brasileira sub-23 em dois amistosos, Cleiton retornou ao Atlético com moral. O goleiro foi titular e elogiado nas vitórias por 2 a 0 contra a Colômbia e 3 a 1 sobre o Chile, no Pacaembu. Para o jogador, a passagem pela Seleção aumenta a confiança e a experiência para seguir o trabalho no Galo.



“Muito feliz de ter participado da preparação destes dois amistosos. Querendo ou não, Seleção Brasileira é uma bagagem muito boa e pude aproveitar bastante este momento. Tem que viver o momento também. Fiquei feliz pelos dois jogos e pelas duas vitórias”, comemorou Cleiton.



Na volta ao Atlético, o goleiro de 22 anos ganhou mais um concorrente na briga pela titularidade. Wilson chegou na semana passada e ganhou oportunidade na derrota por 2 a 1 para o Botafogo, no último domingo, no Engenhão. Victor, em recuperação, ainda não tem data definida para voltar.



“A gente sabe que é um goleiro experiente (Wilson), com muita bagagem e acredito que ele vem para ajudar. Independentemente de quem o Rodrigo escolher, a gente estará bem servido. Com certeza vou brigar pelo meu espaço também porque estou há anos na luta e espero dar sequência neste trabalho”, destacou.



Antes da convocação para a Seleção sub-23, Cleiton havia atuado por 11 jogos seguidos pelo Galo. O próximo compromisso do Atlético será neste domingo (15), às 11h, contra o Internacional, no Independência, pela 19ª rodada no Campeonato Brasileiro.